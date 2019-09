Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport per analizzare la situazione della Juventus alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Tra i temi trattati, Mandzukic e Dybala sono stati al centro della scena, con Caressa che ha riservato due giudizi opposti: "Io sono dell'idea che se Mandzukic dovesse restare, prima o poi finisce a fare il titolare della Juventus in campionato. Perché, per me, dà quel qualcosa che gli altri non riescono a dare. L'anno scorso, in fin dei conti, ha fatto vincere lo scudetto alla Juventus, perché la stagione è stata marchiata anche dai suoi colpi di testa e dalle sue reti. Potrebbe anche rientrare. Nel momento in cui lo metti in campo, non lo togli più. Ha giocato con tutti gli allenatori, qualcosa vorrà dire"



DYBALA - Il ruolo? Una comoda panchina. È un giocatore veramente forte che potrebbe inserirsi con un ruolo alla Mertens, ma Sarri fa fatica a rinunciare a un centravanti di peso. Con Ronaldo non si trova benissimo, deve migliorare l'intesa, ma è molto difficile farlo se non entra in campo".