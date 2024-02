Fabio, noto volto televisivo, tramite il proprio canale YouTube ha parlato della coppia d'attacco dell'Inter composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le sue parole:"L’Inter non può prescindere da questi due, al momento sono la coppia più dominante del calcio europeo, forse mondiale. Thuram è un grande colpo e bisogna sottolinearlo, la coppia Marotta-Ausilio ha fatto cose miracolose in queste stagione. Prendere parametri zero non vuol dire non pagare i calciatori, anzi vuol dire strapagarli per anni perché devi dare stipendi alti. Ma loro hanno sostituito giocatori che hanno portato soldi con altri che stanno rendendo di più, pensate Sommer al posto di Onana e Thuram per Dzeko o Lukaku".