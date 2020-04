Marcello Lippi dice la sua sulla ripresa del campionati: "Ti dico il mio pensiero di cittadino ma sta diventando troppo lunga. Come dicevo prima, si stanno prospettando dei momenti dal punto di vista economico di grande difficoltà, soprattutto per certe categorie di persone. Nel momento in cui sarà scongiurato il problema, quando sarà possibile, a parere mio ancora non si può ricominciare, neanche tra un mese. Quando sarà scongiurato, almeno a porte chiuse.Non importa quando ma ricominciamo". Fabio Caressa saluta i telespettatori prima della pubblicità. "Vado a preparare il club", dice. Lippi lo saluta così: "Vai vai, vai a prendere un té caldo". QUI TUTTE LE PAROLE