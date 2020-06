Nel corso di Sky Calcio Club di ieri serae non è riuscito a non farsi sfuggire una battuta su Maurizio Sarri e Max Allegri: "Magari la Juve se n'è pentita..." ha detto il giornalista parlando dell'addio del tecnico livornese con Alex Del Piero che, a proposito di passato, ha tirato fuori un altro ex che qualche tifoso della Juve rimpiange: Mario Mandzukic . ​“L’avrei tenuto tutta la vita - le parole dell'ex capitano bianconero -. Per quello che ha fatto, per come lo fa. La Juventus oggi non ha un giocatore così”.