Il noto telecronista Fabio Caressa ha commentato il duro momento che sta vivendo la Juve attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram.'Il flop settimanale è la Juve. Ha giocato male tutto l'anno ed è sotto l'occhio di tutti. A tratti ha fatto vedere cose belle in questa stagione e poi c'è l'assalto ad Allegri. Trovo personalmente che questo nervosismo sia stato un pò il termometro di quello che è stato vissuto dalla squadra in questa stagione. Una squadra non vive all'interno dello spogliatoio le stesse pressioni che percepiamo noi dall'esterno e percepirlo all'interno dell'azienda di lavoro o in questo caso da una squadra di calcio, poi diventa difficile esprimere le proprie potenzialità'.