Fabio, a Sky Sport, parla così del momento della Juventus: "Non si possono dare giocare sulle sentenze. Dati i 15 punti ritenuti eccessivi, un'ipotesi che circola parla di 12 possibili punti di penalizzazione. Sono supposizioni, fino a domani nulla di certo. Ma guardiamo la classifica: con 12 punti la pena sarebbe afflittiva, uscirebbe così dalla Champions League. Poi c'è tutto il capitolo dell'Uefa, che è complesso e bisognerà capire cosa deciderà. Bisogna vedere la prossima tranche, per i tempi è impossibile che si arrivi a una sentenza per punirla su questo campionato. Ci saranno sanzioni sulla prossima stagione"