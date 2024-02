Queste sono le parole di, espresse sul suo canale YouTube."Sull'argomento Allegri-Juventus, ormai ci sono due fazioni ben distinte. Una tende a difendere Allegri e sottolinea la differenza di qualità della rosa della Juventus, soprattutto a centrocampo, rispetto a quella dell'Inter. Dall'altra parte, c'è chi sostiene che la questione non sia tanto la differenza di qualità della rosa, ma piuttosto l'utilizzo che Allegri ne fa, attribuendogli quindi la responsabilità. Personalmente, ritengo che le cose debbano essere analizzate in modo obiettivo, magari attraverso dati e logica, anziché seguendo preconcetti. È importante analizzare la realtà. E la realtà è che la Juventus ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite e ha mostrato prestazioni molto altalenanti. Negli ultimi due anni, la Juventus non è riuscita a crescere se non con l'apporto dei giovani, che sono stati spericolati. Questo a causa di una serie di difficoltà, anche clamorose, che ha affrontato l'anno scorso e che hanno impedito la sua crescita."