Fabio, a Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter."L'anno scorso abbiamo avuto una squadra come il Napoli che ha fatto benissimo e tutte le big che hanno fatto male. La Juve si era avvicinata prima, poi c'è stata la penalizzazione. L'Inter ieri ha dato una grande dimostrazione di forza, mentre la Roma si ostina a giocare senza portiere"."Thuram è stato un grande acquisto dell'Inter, bisogna fare i complimenti al club nerazzurro per come ha reagito alla partenza di giocatori importanti. In un mercato difficile, di parametri zero o quasi, è sempre riuscita a pescare il meglio. Il Thuram straripante nel secondo tempo ci dice molte cose del perché l'Inter sta dominando"