Fabio Caressa, noto giornalista, è intervenuto sui propri canali social commentando così il momento bianconero e la gestione Allegri: "Noi abbiamo dato la Juve e Allegri per scomparsi, invece la Juve è lì. Come gioca è gusto personale, può piacere o no, uno se è obiettivo vede che ha rimesso a posto la difesa, prima difesa del campionato, che è sempre stata la base della difesa di Allegri, vince così di corto muso, va bene, è rientrata in zona Champions. E a gennaio riavrà giocatori importanti. Allora, secondo me poi adesso, vorrei vedere dei commenti non di parte, obiettivi, noi facciamo i commentatori, non i filosofi di come vediamo noi il calcio. Il calcio è 100 cose diverse, non è uno solo, questo è un tipo di calcio, più o meno produttivo, che piace o meno, ma la Juve è là. Adesso quindi quali sono i commenti? Sono gli stessi di prima? Tutti sti fenomeni che dovevano aiutare la Juventus e che Allegri non faceva giocare e sono andati via e sono scomparsi... adesso ci sono altri giocatori interessanti che sono cresciuti con Allegri, io dico solamente che il gusto personale va bene, ma l'analisi dev'essere scientifica, non secondo gusto personale, facciamo questo mestiere e deve essere così.