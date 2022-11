Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto telecronista Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il big match di domani sera tra Juve ed Inter.'Se i bianconeri perdono cambia poco, è in una crisi tale per cui più del fondo non può arrivare. Al momento è improponibile, gioca molto meglio l'Inter: però non si sa mai. Non mi fido della Juve, ogni passo avanti ne fa tre indietro: è interessante il fatto di aver trovato qualche giovane, al contrario di quello che pensava Allegri, che voleva la squadra pronta'.