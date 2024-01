Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Massimiliano Allegri che conosce molto bene: "Ho fatto delle esperienze in aziende con Allegri. Quando parlava questa cosa del gruppo la sottolineava tantissimo, per lui è un must. La chiave del suo successo è creare gruppi di lavoro. E questo si vede nella ritrovata compattezza della Juve". L'allenatore della Juve parla spesso di gruppo, soprattutto quest'anno, segno di come sia per lui un fattore decisivo, anche in chiave scudetto.