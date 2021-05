Fabio Caressa, a Sky Sport, ha parlato del futuro Juventus: "Pirlo ha imparato più in un anno alla Juve che 10 anni da un'altra parte. Ti dico pure che, il primo anno così, con tutto quello che è successo, non è nemmeno giudicabile. Ma non credo che Pirlo sarà lo stesso che abbiamo visto quest'anno. Chi sceglie il prossimo allenatore? Credo che alla fine lo sceglierà Andrea Agnelli il nuovo allenatore. Se la direzione è quella di Allegri, a maggior ragione. I due hanno un rapporto molto stretto".