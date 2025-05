Caressa: 'Ho sentito cose incredibili sull'Inter. Gioca male? Assurdo'

Getty Images

Nel suo intervento a Sky Calcio Club, Fabioha difeso l'Inter dalle critiche mosse nei confronti di Simone Inzaghi, in particolare dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona, sottolineando come alcune osservazioni siano state eccessive: "Ho sentito che l’Inter ha giocato male, ho sentito cose incredibili… Assurde. Allora basta: l’Inter ha fatto 3 gol a Barcellona, anzi, 4 praticamente, poi glielo hanno tolto uno. Ma puoi dire che ha giocato male l’Inter a Barcellona?".Riguardo a Lamine, grande protagonista nella gara di andata, Caressa non ha nascosto la sua ammirazione per il talento del giovane attaccante: "Yamal vola ragazzi, non voglio fare paragoni, ma che spettacolo, fa delle cose... Non è marcabile, guardate che azioni pazzesche. Ha preso palla 102 volte in una gara".

Infine, Caressa ha espresso la sua opinione su Taremi, suggerendo che potrebbe giocare un ruolo decisivo nel prossimo incontro contro il Barcellona: "Ma sapete che io ho la sensazione che Taremi sarà decisivo contro il Barcellona?".