Fabio Caressa, a Sky Sport, ha parlato della situazione Ronaldo: "Fossi Ronaldo? Non mi avvicino neanche a quelle cifre in 10 vite. Io sono d'accordo con Gianluca, la Juve non piangerebbe più di tanto se dovesse andare via. Ma la Juve con Dybala da rilanciare, Chiesa e Kulusevski, dovrebbe concentrarsi su una punta forte e avrebbe risolto i problemi offensivi. Cristiano è fortissimo ma ti lega molto, sei legato alla sua figura. Per me il suo destino saranno gli Stati Uniti, magari Los Angeles. Dipende ancora quanti record vuole fare in Champions League".