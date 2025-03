Caressa elimina la Juventus per lo scudetto: 'C'è uno scenario clamoroso'

Getty Images

A Sky Calcio club, Fabioparla così della lotta scudetto. Non considera la Juventus tra le contendenti al titolo."Abbiamo fatto un calcolo ponderato, usando l'algoritmo e non solo, delle partite che mancano in base al calendario, abbiamo provato a calcolare la classifica finale.. L’Inter giocherà una partita contro le prime quattro, tre partite contro squadre del gruppo delle coppe, che abbiamo identificato dalla quinta fino alla Roma, tre contro il gruppo tranquillo e quattro contro il gruppo salvezza. Il Napoli ha sei partite col il gruppo salvezza e le ultime sette partite sono molto favorevoli. Una gara col gruppo scudetto, sei gare con il gruppo coppe, una gara tranquillità e tre gare salvezza invece per l’Atalanta. In base alla divisione punti e al calendario la classifica verrebbe fuori così: Inter 84 punti, Napoli 82, Atalanta 75. Però c’è un delta di punti almeno per squadra, quindi in teoria potrebbe anche essere ribaltata la situazione: Napoli 84, Inter 82, perché il delta è di due punti in più o in meno. Questo vuol dire che non è tanto lontana una clamorosa ipotesi di spareggio, cioè si potrebbe arrivare anche a pari punti. Inoltre l’Inter dovrebbe mantenere un certo vantaggio giocando bene e vincendo le prossime partite, perché poi il Napoli avrebbe un calendario più favorevole”.