Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato il mercato della Juventus: 'Le do un 9. Ha un grande vantaggio, cioè un potere economico alle spalle che le ha permesso una ricapitalizzazione e poi di scendere in campo con dei capitali freschi. Si è mossa bene sia in entrata che in uscita risolvendo delle situazioni che sembravano paradossali come quella di Ramsey. Vlahovic credo che possa rafforzare molto la Juventus, ma sono poco convinto che possa giocare insieme a Dybala. Sicuramente il suo acquisto è un messaggio forte a Dybala sul rinnovo. Non mi sorprenderei se non dovesse arrivare il rinnovo, anche se Dybala è un giocatore che alla Juventus ha dimostrato di essere importante".