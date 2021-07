Il giornalista di Sky Sportha parlato sui suoi canali social del nuovo allenatore della Juventus Max. Secondo Caressa, il tecnico livornese potrà fare la differenza anche con la gestione dei"Allegri ha rivoluzionato un po’ la maniera di pensare rispetto agli altri allenatori, in particolare su un aspetto. Gli altri dividevano i 90 minuti di partita su 11 giocatori, lui invece li divideva già su 14. Aveva quindi capito che dal 70’ in avanti c’è un altro calcio, un’altra partita. Lui con i tre cambi ha sempre modificato anche la storia dei suoi risultati. Adesso ha cinque cambi a disposizione, quindi credo che saprà usarli al meglio soprattutto per fare la differenza in Europa".