Nella giornata di oggi la Juventus ha perfezionato l'acquisto di Carlosdal Southampton, con il giocatore che è atteso a Torino nelle prossime ore. I bianconeri lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 50 milioni di euro e ora spetterà al giocatore mettersi in mostra per far si che venga esercitata questa ultima opzione nella prossima sessione di mercato. Sulla trattativa che ha portato l'argentino a Torino ha espresso il suo pensiero anche Fabio, che ne ha parlato così ai microfoni di Sky."Alcaraz potrebbe servire alla Juventus come mezzala di inserimento e offensiva e che da una grossa mano alle due punte.".