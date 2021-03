Dopo quasi vent'anni per la prima volta Dazn ha messo la freccia e ha superato Sky: per il triennio 2021-2024 sarà la principale piattaforma per il diritti televisivi della Serie A. Per questo, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli è andato a consegnare il Tapiro d'Oro a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport e voce principale dell'emittente: "In una partita c'è chi vince e c'è chi perde, ma noi cercheremo comunque di offrire il massimo possibile ai nostri abbonati - ha commentato Caressa - I telespettatori ci hanno anche guadagnato, vedranno di più Diletta Leotta e meno me".