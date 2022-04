Il noto telecronista Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Paulo Dybala, dove ha espresso quello che è il suo parere sulla volontà del giocatore di restare in Italia.



'Si è parlato più di Roma che di Inter con Zaniolo che va via. Ma pare che Dybala non voglia restare in Italia per non vestire una maglia diversa da quella della Juve'.