La trattativa tra la Juve e Memphis Depay non sembra portare i frutti sperati ed è per questo che Madama si sta muovendo sul fronte Milik, dove spera di raggiungere un'intesa di massima nelle prossime 48 ore. Sul caso Depay ha voluto dire la sua anche il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.'Non capisco chi preferisce restare a fare minuti perché vogliono la Luna. E poi rimangono per strada. Se Depay vuole risolvere un anno dopo che l’hai preso è stato preso dal Barcellona, il Barcellona dovrebbe prendere il ds e dirgli di andare via prima lui e poi Depay'.