Fabio Caressa, negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento di Bernardeschi: "L'esterno non è il suo lavoro? E qual è il suo lavoro? Ha iniziato a 5 a destra con la Fiorentina. Poi ha giocato a sinistra, poi mezzala con la Nazionale, poi trequartista. Poi prima punta, poi seconda punta. Questo è il suo ruolo, esterno alto a destra. In questo processo non ha acquisito certezze. E adesso le ritroverà. C'è stato un periodo in cui ha acquisito certezze, poi ne ha acquisite forse troppe. A Torino ne ha perse di nuovo, ma è comunque importantissimo. E' importante davanti e perché ti fa legno dietro. Rappresenta la novità della Juventus".