Caressa duro contro Motta: 'Non ha capito che era alla Juve, se decidi di parlare devi essere chiaro

Duro attacco di Fabio Caressa a Sky nei confronti di Thiago Motta.



"Sono solo due partite e quindi è normale che ci sia la spinta per l'arrivo del nuovo tecnico ma ora sembra che i giocatori della Juve ci credano un po' di più rispetto a prima. Lui nell'intervista al Corriere della Sera dice tutti no, ma allora la prima domanda che uno si fa leggendola è: ma allora perché ti hanno mandato via? Lui non ha capito dove era, non ha capito che era alla Juve. Quella vista stasera contro la Roma hai capito che era la Juve, quella di Motta non sembrava. Anche la risposta di Perin ci ha fatto capire che lo spogliatoio non è che fosse tutto dalla sua parte. Poi un'altra cosa: se decidi di parlare dopo 10 giorni al Corriere della Sera, allora parla. Devi dire le cose, non lasciarle a metà. Una cosa chiara su cosa non è andata ma la vuoi dire? Sennò è meglio che taci".