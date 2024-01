Durante l'edizione del Deejay Football Club su Radio Deejay, Ivane Fabiohanno esaminato le affermazioni di Allegri, che ha utilizzato l'analogia delle "guardie e ladri" in relazione al recupero nei confronti dell'Inter.Zazzaroni ha minimizzato la situazione, affermando: "Era semplicemente una battuta". Caressa ha concordato, aggiungendo: "Aveva in mente il film di Totò e Aldo Fabrizi; non c'era malizia, forse qualcuno ci ha dato un peso successivamente, ma era solo una battuta. Ma, rifletteteci, uno che raramente menziona gli arbitri improvvisa una dichiarazione del genere? C'è chi tra i sostenitori dell'Inter ha reagito negativamente". Zazzaroni ha concluso affermando: "Se Allegri avesse voluto esprimere un pensiero del genere, l'avrebbe fatto in modo più esplicito".