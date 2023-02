Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il noto conduttore Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni anche sule partite dilazionate in vari giorni della settimana.'Ti risulta che noi (Sky ndr.) facessimo così? Spalmavamo su tre quando la Lega obbligava a giocare lunedì, perché le squadre vogliono avere un po’ di riposo. Non è colpa delle televisioni: hanno capito che spalmare è dannoso, se tu hai cinque partite di livello medio insieme fai un ascolto. Se le spalmi su cinque orari diversi non devi dividere l’Ascoli per cinque ma per dieci'.