In risposta alle continue polemiche sul gioco della, Fabio, noto commentatore di Sky Sport, ha condiviso il suo punto di vista la trasmissione Il Club, sottolineando il carattere unico del gioco della squadra. Ha dichiarato: "Il modo di giocare della Juve non è spettacolare, è più gazzosa che champagne, ma ha la sua etica ed estetica. E’ ovvio che giocare offensivo è più divertente, ma c’è un’estetica anche difensiva. Per come difende la Juve non c’è spazio per mettere uno spillo, è difficilissimo inserire il pallone". Le sue parole riflettono il riconoscimento dell'unicità della Juventus, che, nonostante uno stile di gioco non sempre spettacolare, è capace di incarnare un'etica e un'estetica distintive.