Caressa: 'Ci penserei 100 volte prima di liberarmi di Thiago Motta, quest'anno gli servirà'

Getty Images

Fabio Caressa, attraverso il proprio profilo Instagram, ha difeso a spada tratta il lavoro fatto da Thiago Motta in questa sua prima stagione alla Juventus. Di seguito le parole del giornalista di Sky.LO SCUDETTO - "E' in corsa per lo Scudetto? Difficile, dovrebbe vincerle tutte e non credo che il Napoli possa perdere tantissimi punti".THIAGO MOTTA - "Io sono rimasto molto colpito dalla grande contestazione soprattutto a Thiago Motta da parte dei tifosi. C'è modo e modo di farlo. Voi sapete che a me gli assalti verbali non piacciono per niente quindi non posso essere d'accordo. In questo caso non sono d'accordo nemmeno nella sostanza. Non può essere solo colpa dell'allenatore. Ci sono anche i giocatori che fanno le scelte sbagliate e anche chi ha iniziato questo progetto".

LA JUVE - "Attenzione perché la Juve sembrava fosse sul crinale e invece anche questa volta potrebbe andare dalla parte giusta, quando invece sembrava poter cadere nel burrone o ci fosse già dentro dopo la Coppa Italia. E' un'annata così, è un'annata di ricostruzione in un campionato comunque equilibrato. Io ci penserei 100 volte prima di liberarmi di Thiago Motta: quest'anno gli sarà servito per imparare molte cose, era la prima volta che faceva le coppe. Non aveva mai giocato ogni tre giorni, non era mai stato inserito in una squadra con così grandi aspettative di risultato e confrontandosi con giocatori di grande personalità".