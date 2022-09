Fabio, a Sky Calcio Club, parla così dell'immagine da cui Candreva sembra tenere in gioco Bonucci. A Sky Calcio Club, il noto telecronista e conduttore, ha raccontato la sua visione dell'episodio, non lesinando critiche al Var: "Sono immagini clamorose, Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Ricordiamo che il nostro non è il Var ufficiale. Sono 50 centimetri, sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var"