Fabio Caressa ha analizzato l'umore di Cristiano Ronaldo raccontando un aneddoto: "La mia impressione è che nel pre partita di Atletico Madrid-Juve di due anni fa Ronaldo toccava tutti i giocatori, parlava con tutti i ragazzi e in campo caricava la squadra; a metà dell'anno scorso vedevo Cristiano che allargava le braccia in mezzo al campo - ha detto negli studi Sky - Può essere che si sia rotto qualcosa, perché magari c'è un allenatore meno pratico a manovrare una multinazionale come lui".