Analizzando la vittoria dell'Inter nel derby di oggi contro il Milan, Fabio Caressa negli studi di Sky Sport ha evidenziato una frase di Pirlo in conferenza: "Pirlo ha detto che hanno giocato 15 partite in 45 giorni, vuol dire una partita ogni tre giorni, che corrisponde a mezza stagione in un mese e mezzo di una squadra normale. Un andamento pazzesco, è normale che poi arrivino degli infortuni. Sul medio-lungo periodo, l'Inter che non ha le coppe lo può sfruttare come vantaggio".