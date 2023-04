Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di quanto successo con il VAR in Bologna-Juve e l'impossibilità per l'arbitro di andare al monitor: "Col VAR la Juve ha visto di tutto: giocatori non inquadrati, camere che non potevano inquadrare le cose e oggi non c’è stato il monitor. A noi quando siamo in postazione se il monitor non lo cambiano in 5 minuti diventiamo pazzi. C’è voluta un’ora e un quarto, non so il problema tecnico, ma non è ammissibile che non funzioni il monitor per l’arbitro".