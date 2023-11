Perché Fabionon è in conduzione alla domenica sera? Questa domanda è circolata nella testa di Massimilianonei giorni scorsi, dopo essersi accorto dell'assenza. Il noto giornalista, infatti, ha partecipato a Pechino Express, reality in onda su Sky, insieme alla figlia Eleonora e si è assentato dal ruolo di conduttore di Sky Calcio Club, trasmissione in onda ogni domenica sera dopo il posticipo del campionato di Serie A. Come si legge sul Corriere dello Sport: "Allegri, dopo il match con l'Inter, il tecnico della Juve si è preoccupato dell'assenza di Caressa e di conseguenza gli ha inviato un messaggio per sapere se stesse bene, perché ignaro della partecipazione a Pechino Express. Caressa l'ha rincuorato, anche perché è tornato in onda".