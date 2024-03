Il giornalista di Sky Sport, Fabio, ha approfondito il difficile momento che attraversa la Juventus. Nel suo commento, ha sottolineato il clima di nervosismo palpabile in campo, evidenziando come il cartellino rosso mostrato a Vlahovic potesse essere facilmente evitato. Ha inoltre notato tensioni anche tra Chiesa e Vlahovic, manifestatesi anche al momento della sostituzione. Caressa ha suggerito che le motivazioni di tale tensione sono note solo ai diretti interessati. Questa analisi offre uno sguardo penetrante sulle dinamiche interne della squadra, aggiungendo ulteriore interesse e discussione al panorama calcistico.LE PAROLE - "In campo c’era molto nervosismo e il cartellino rosso di Vlahovic poteva essere evitabilissimo. C’era nervosismo anche in Chiesa che si è visto anche quando è uscito dal campo. Lui e Vlahovic si sono scambiati delle occhiate poco belle. Le ragioni, però, le sanno loro"