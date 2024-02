La sconfitta di San Siro ha aperto una ferita nell'animo dei tifosi bianconeri, che ora vedono allontanarsi le speranze di vincere lo scudetto. I nerazzurri sono infatti a 4 punti di distanza e con una partita in meno, ma da qui a dire che non ci siano più possibilità ce ne vuole. A tal proposito ha espresso il suo pensiero anche il noto telecronista, Fabio Caressa, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky."C’è chi pensa che l’Inter sia nettamente più forte della Juve. Per me occorre vedere, quando impegni aumenteranno, se la distanza rimarrà. L’Inter, comunque, con la Juve ha dato l’ennesima dimostrazione di sicurezza".