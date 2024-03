Le parole di Caressa a Sky Sport:"No, Branchini non ha detto Allegri addio alla Juventus. Ma quando ha detto della compagine societaria, ha lasciato un punto interrogativo. Allegri non pensa di andare via, gli hanno detto che è tutto tranquillo, i rapporti sono cordiali e può succedere qualsiasi cosa: io le interpreto così ed ero lì in studio ad ascoltare. Sappiamo tutti che deve raggiungere i risultati e fino adesso ci sono i risultati".