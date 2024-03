Le parole di Fabio Caressa a Sky:ALLEGRI - Si è visto nervosismo in campo e dopo. Nel post partita è venuto Allegri nel nostro studio che ha avuto tranquillità e serenità. Capiamo la tensione degli allenatori, ma è vero ognuno fa il suo lavoro e noi facciamo il nostro. Come ha fatto Teotino, una persona tranquillissima. Noi facciamo il nostro mestiere, domande ed esprimere opinioni, ma che bisogno c’è? Non si deve deragliare. Il giornalista fa il suo mestiere.JUVE – Nelle ultime 8 la Juve è sedicesima in classifica con 7 punti fatti, peggio fanno solo Sassuolo, Frosinone e Salernitana.VLAHOVIC-CHIESA - I due non si guardano quasi, il fastidi odi Vahovic è evidente e non è stato l'unico caso. Un'intesa che di fatto non funziona. 59 minuti insieme e si sono passati il pallone 4 volte.