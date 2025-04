Caressa a Sky Calcio Club: 'Se la Juventus non va in Champions non è il fallimento di Thiago Motta o Tudor'

Getty Images

Fabioa Sky Calcio Club ha commentato la situazione in classifica dellae le ripercussioni che ci sarebbero se i bianconeri non centrassero la qualificazione in Champions. "La Juve ha due scontri diretti con Bologna e Lazio: è un bivio direi fondamentale proprio per la storia prossima della Juventus, perché uscire dalla Champions vuol dire un ridimensionamento pesante…”.A proposito di questo, aggiunge Paolo Di Canio: “Assolutamente quello che stavo pensando, ma lo stiamo pensando tutti, perché più che per altre squadre è un macigno da sopportare, nella gestione anche del prossimo mercato. Tutti i prestiti o il progetto di chi sarà l’allenatore, sono cose in funzione se fai la Champions o no. E la Champions ti porta soldi, prestigio e tante altre cose.

Caressa conclude parlando delle possibili conseguenze in caso di mancato quarto posto: "Per la Juve diventa un nodo fondamentale che secondo me potrebbe mettere in discussione anche tutto. Diciamoci la verità: