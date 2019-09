Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha parlato sulle pagine de Il Giorno, in particolare del mancato arrivo di Mauro Icardi tra i partenopei. Seguito anche dalla Juventus, Maurito è volato infine al Paris Saint-Germain. E Careca non ha gradito: "Avrebbe potuto giocare a Napoli, Mauro Icardi. Nessuno glielo avrebbe impedito, peccato. L’argentino è bravo, ma non è un fenomeno. Credo che Lukaku sia più bravo. Non credo possa essere un giocatore capace di fare la differenza".