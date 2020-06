1









Non solo il 2 giugno, la Festa della Repubblica, ma per qualcuno il "ponte" prosegue. Sì, perché per i tifosi anti-Juve oggi si fa ancora festa. Oggi si ricorda Cardiff, l'ultima finale persa in Champions League dalla Juventus, il 3 giugno 2017. I bianconeri cadono inaspettatamente 4-1 in Galles, contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Dopo un primo tempo ottimo, dopo un gol in rovesciata di Mario Mandzukic, la Juve si scioglie nella ripresa e crolla. Una serata orribile per il tifo bianconero, in cui si consuma anche la tragedia di Piazza San Carlo.



Per gli interisti, e non solo, però quello "è il giorno più bello" della propria vita. Anche più delle vittorie, poche, ma questa non è una novità...



