Antonio Conte si presenta a tifosi e stampa come il nuovo allenatore dell'Inter. E la sfida alla Juventus, squadra in cui ha militato come giocatore prima e tecnico poi, è già lanciata. Il duello più atteso della prossima stagione è il tema della copertina di Tuttosport che apre con un titolo emblematico: "Cara Juve, ti sfido", riprendendo l'incipit di una canzone di Lucio Dalla. Ma prima di proporsi come vera e propria avversaria dei bianconeri, l'Inter dovrà cambiare profondamente all'interno. Magari affidandosi al "codice Antonio", come titola il Corriere dello Sport.



