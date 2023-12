Un passo falso potrebbe costarti caro. Certo, è vero, la Roma è un'avversaria ostica, Joseè sempre stato spinoso, gli ex Paulo, Leandroe Leonardosentiranno l'adrenalina di dare tutto e ancora un po' contro la loro vecchia squadra. Senza dimenticare Romelu, a lungo accostato alla Vecchia Signora prima dell'arrivo di Dusan. Juventus-Roma non è mai una gara come le altre, ha sempre un fascino particolare, a maggior ragione se si tratta dell'ultima partita del 2023 e se nella serata di ieri l'Inter è stato fermato dal Genoa a Marassi sul risultato di 1-1.La parola chiave quindi è "vietato sbagliare", vietato compiere passi falsi per accorciare quel divario dalla capolista Inter. Con una vittoria questa sera si andrebbe a due punti in meno della squadra di Simone Inzaghi e quindi si riaprirebbe la corsa a quello che, come detto anche da Gianluigi Buffon, deve essere un obiettivo della stagione bianconera.