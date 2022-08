È tempo di ripartire, un’altra stagione è alle porte, e noi tifosi, come ogni anno, riponiamo in te grandi speranze. Sappiamo che sarà difficile, forse questa volta ancora di più, ma siamo anche convinti che tu abbia tutte le carte in regola per regalarci sorrisi, per farci esultare, per farci emozionare.L’ultimo “giro in barca” non è andato come speravamo, ma noi siamo ancora qui, pronti a fare il tifo per te da ogni latitudine, con i tuoi colori davanti agli occhi e nel cuore. Prima di iniziare, permettici però di avanzarti qualche piccola richiesta, d’altronde sai che noi bianconeri siamo particolarmente esigenti.. Di scendere in campo per ogni partita con l’”occhio della tigre”, pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo anche quando il gioco si farà duro; promettici di non farti scoraggiare da niente, di ricordarti chi sei, di lottare fino alla fine per riprenderti lo Scudetto, magari anche la Coppa Italia, e per aggrapparti con le unghie e con i denti a quel sogno chiamato Champions. Vincere, dalle nostre parti, è l’unica cosa che conta.E allora, cari Szczesny, Perin, Bremer, Danilo, Gatti e colleghi, difendete la nostra Juve dagli attacchi avversari, e voi Pogba, Fagioli, Locatelli, Cuadrado e McKennie, insieme a chi si alternerà con voi a centrocampo, fate in modo che il nostro gioco torni ad essere pulito, dinamico, vivace e propositivo. Poi toccherà a voi, Vlahovic, Di Maria, Kostic e Chiesa: fateci esultare con la vostra fantasia, i vostri colpi, i vostri gol, perché l’essenza del calcio sarà tutta lì, dove la rete si gonfierà e i nostri cuori inizieranno a battere all’unisono, al ritmo di applausi e urla di gioia.Non ci siamo dimenticati di te, caro Bonucci: questa volta avrai una grande responsabilità e non dovrai sbagliare, perché, un uomo capace di indicare la rotta a chi viaggia insieme a lui, a chi già la conosce e a chi invece sta ancora scrutando l’orizzonte.E infine siamo arrivati a te, caro Allegri: anche da te ci aspettiamo tanto, perché la nostra Signora merita un ottimo condottiero, all’altezza della sua storia., ma sarà proprio in quei momenti che si dovrà fare squadra, ci si dovrà guardare negli occhi e si dovrà lottare per andare avanti, sulla strada tracciata.