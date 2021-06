Il non inginocchiarsi dell'Italia prima del calcio d'inizio di Italia-Austria ha fatto molto discutere. Così come la motivazione addotta dagli Azzurri: ​"Non c'è stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell'altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso gli avversari".



Questo il commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com: "Più che lo sdegno, che sarebbe comunque legittimo, di fronte a una frase del genere prende il sopravvento la tristezza. Cosa significa 'nessuno ce lo ha chiesto'? Loro, i nostri azzurri, alcuni ragazzi ma altri ultratrentenni, non sono in grado di decidere da soli se inginocchiarsi o meno? Hanno bisogno che arrivi l'input dai colleghi austriaci, belgi o portoghesi? E cosa vuol dire 'ci inginocchieremo per sensibilità e solidarietà verso gli avversari'? Nessuno di loro, nemmeno il maturo e scolarizzato Chiellini, ha capito minimamente che quel gesto non riguarda alcun avversario, ma i neri vittime di violenze e vessazioni?"