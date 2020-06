A La Gazzetta dello Sport, Francesco Caputo del Sassuolo ha ricordato la scommessa con Del Piero: "Non pensavo che questo periodo sarebbe durato così a lungo, adesso mi sto allenando alla grande, lo dico con sincerità. Abbiamo una voglia incredibile di giocare. Inizia un mini-campionato nel quale cercheremo di mettere in difficoltà tutti. Sono contrario ai cinque cambi, ma capisco che possano essere utili per prevenire gli infortuni. Uno stop di una certa gravità ti farebbe chiudere la stagione, quindi bisogna stare attenti. Secondo me il vero pericolo è il caldo, ma ce la faremo con gli allenamenti giusti, il recupero giusto, l’alimentazione giusta, la vita giusta. Però io continuerò ad arrabbiarmi anche se dovrò uscire a due minuti dalla fine. A inizio stagione mi ero ripromesso di battere i 16 gol dello scorso anno. Poi è nata questa scommessa con Del Piero e allora voglio arrivare fino in fondo: ne mancano sette e ci credo".