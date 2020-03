Bellissimo gesto di Ciccio Caputo. Dopo il primo gol contro il Brescia, l’attaccante del Sassuolo ha esposto un foglio con scritto: “Andrà tutto bene, #restateacasa”. Un messaggio di unione rivolto a tutta l’Italia, che ha bisogno di esempi del genere a cui ispirarsi per combattere l’emergenza coronavirus. Al termine della gara, Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Pensavamo che la sospensione dei campionati accadesse prima. Vogliamo tutelare le nostre famiglie. Io ad esempio a casa ho mia moglie con 3 bambini, non farli uscire di casa è molto difficile ma ci atteniamo alle regole, ai contatti. Viviamo in uno spogliatoio ogni giorno, siamo in tante persone, non è semplice e dobbiamo salvaguardare la salute di tutti"



SULL’ESULTANZA - "È stata una mia idea, non avevo anticipato niente a nessuno, volevo comunicare questo messaggio. È un periodo difficile per tutta la nazione. Anche noi viviamo nell’incertezza, non sappiamo se giochiamo o no fino all’ultimo, siamo dispiaciuti e abbiamo paura. Ora dobbiamo stringerci e ripartire".



SULLA SCOMESSA CON DEL PIERO - " Del Piero è sempre stato il mio idolo. Mi mancano ancora 7 gol per arrivare a 20, deve prepararsi perché io ci credo”.