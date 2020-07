1









21 gol in stagione. Cifra meravigliosa raggiunta da Ciccio Caputo, che con la doppietta rifilata al Genoa ha battuto il suo precedente score di 16 gol stagione. Ma soprattutto, ha vinto la scommessa con Alex Del Piero. L’attaccante del Sassuolo pattuito che se avesse raggiunto quota 20 reti stagionali, avrebbe voluto conoscerlo di persona, magari con una cena in compagnia della bandiera bianconera. 29 luglio 2020: 21esima marcatura stagionale e scommessa vinta. Non resta che scegliere il ristorante.