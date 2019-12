Massimo Caputi, giornalista, ha commentato con un messaggio sul proprio profilo Twitter la partita, valida per la Supercoppa Italiana, persa ieri 3-1 dalla Juve contro la Lazio: "La Lazio batte per la seconda volta la Juventus e si aggiudica con pieno merito la SupercoppaItaliana .I biancocelesti hanno messo in campo qualità, organizzazione di gioco e la giusta determinazione. Juve nervosa e poco equilibrata, rivedibili le scelte di Sarri".