Chiunque domani andrà fuori da stadi e hotel per sostenere la sua squadra non farà un atto d’amore. Farà una coglionata#coronvirusitalia #COVID19 — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 7, 2020

Il giornalista Giovanniha commentato, via Twitter, il comportamento dei tifosi dell'Inter che, noncuranti di tutte le restrizioni a causa del, sono andati in 500 alla Pinetina a salutare la squadra in partenza per Torino. Parole dure, quelle di Capuano, che ha voluto puntualizzare come, questa scelta, non sia affatto un gesto di supporto per la propria squadra: "Andare in centinaia a salutare la squadra che parte per la trasferta non è un atto d’amore. È una coglionata. Chiunque domani andrà fuori da stadi e hotel per sostenere la sua squadra non farà un atto d’amore. Farà una coglionata​".