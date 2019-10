Ezio Capuano è il nuovo allenatore dell'Avellino e ha già dato spettacolo. Queste le parole del vulcanico tecnico in conferenza stampa per la presentazione ufficiale: "Non c'è nessun allenatore in Italia che ha vinto più di me negli ultimi sei anni in piazze diverse. Mi auguro di poter emulare Sarri che è arrivato tardi nel grande calcio in Serie A, a 55 anni, e voglio farlo con l'Avellino dove spero di iniziare un ciclo. Ho 812 panchine e quindi credo di avere la giusta esperienza per intervenire in una situazione del genere. Ho già strigliato la squadra in allenamento perché non voglio vedere il tiqui taca con passaggi orizzontali, bisogna andare dritto per arrivare in porta, il palleggio lo lasciamo agli avversari, a partire dai prossimi, contro il Bari".