Il noto giornalista Giovannitramite il suo profilo Facebook ha commentato il nervosismo di Massimiliano. Le sue parole:"Vlahovic molto poco lucido si prende un rosso che pesa tanto perché lo toglie da Lazio – Juventus dopo la sosta. Proteste plateali, ripetute e nate da un fischio che tutto sommato mi è parso corretto per contatto sul portiere. La Juventus ha giocato meno di mezz’ora contro il Genoa. Inutile poi discutere di sfiga (palo Kean) o qualche episodio figlio del forcing nervoso. Tutto troppo poco. Il calendario della Juventus nelle ultime 9 giornate della SerieA: Lazio in trasferta, Fiorentina in casa, Torino in casa, Cagliari in trasferta, Milan in casa, Roma in trasferta, Salernitana in casa, Bologna in trasferta, Monza in casa. Credo che il nervosismo di Allegri derivi anche da qui".